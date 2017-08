Frankfurt - Die hohe weltweite Verfügbarkeit von Weizen, vor allem aber die immer weiter nach oben geschraubten Schätzungen für die russische Ernte, drücken auf die Weizenpreise in Paris, so die Analysten der Commerzbank.Im meistgehandelten Kontrakt mit Fälligkeit Dezember habe der Preis gestern um 1,2% auf 160 EUR je Tonne nachgegeben. In den letzten 16 Monaten sei der Weizenpreis nur an wenigen Tagen unter diese Marke gefallen. Auch in Chicago habe Weizen mit Verlusten geschlossen.

