Der Verkauf von Tierfutter und -zubehör macht in vielen Fällen den Eindruck einer "sicheren Sache"; so scheint es auch bei diesem Onlinehändler für Tierbedarf (im SDAX gelistet) zu sein. Allerdings ist nun ein starkes Umsatzplus mit einer leichten Gewinnschwäche verbunden.



Im ersten Halbjahr 2017 konnte der Umsatz um 20,6 Prozent auf 516,7 Millionen Euro erhöht werden. Der Nettogewinn betrug 2,77 Millionen Euro, dies entspricht einer Abnahme um 11 %; das Ergebnis vor Steuern stagnierte bei 5,12 Millionen Euro.



Die Begründung erscheint plausibel: Diesmal floss ein größerer Teil der eingenommenen Erlöse in die Werbung sowie in Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz. Zwei neue Auslieferungslager wurden in Betrieb genommen, des Weiteren hat Zooplus die IT-Plattform ausgebaut. Ein starker Wettbewerb zwang das Unternehmen dazu, die Preise anzupassen. Manche Online-Vertriebe fahren zurzeit eine aggressive Preisstrategie: Sie machen mit regelmäßigen Rabattaktionen auf sich aufmerksam. Auch wenn dieses Verhalten im Bereich Tierfutter noch nicht derart ausgeprägt ist, ist man als Anleger gut beraten, die "Szene" zu beobachten.



Die Jahresziele für 2017 hat Zooplus nun bestätigt, der Umsatz soll mindestens 1,125 Milliarden Euro betragen, beim Ergebnis vor Steuern peilt man 17 bis 22 Millionen Euro an. Dafür erscheint ein Börsenwert von 1,12 Milliarden Euro "zumindest ambitioniert".