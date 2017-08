Der frühere AWD-Vertreter Stefan Schabirosky behauptet in seinem Buch "Auftrag Rufmord", Anleger hätten mit den 1990er Jahren aggressiv vertriebenen Fonds eigentlich kaum Geld verloren. Hat er Recht?

Ein Buch des ehemaligen AWD-Vertreters Stefan Schabirosky hat in den letzten Tagen ordentlich Furore gemacht. In dem Titel "Auftrag Rufmord" schreibt er, er habe eine böse Imagekampagne gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, den Finanz-Strukturvertrieb AWD und seinen Gründer Carsten Maschmeyer, betrieben.

Er habe die Medien mit langen Namenslisten von Anlegern der sogenannten "Drei-Länder-Fonds" versorgt. Zeitungen und Fernsehen seien danach groß auf die miesen Ergebnisse dieser Fonds und ihrer Anleger eingestiegen und hätten völlig übertrieben von Totalverlusten berichtet. In Wahrheit seien die Investments aber besser gelaufen als geschildert, so Schabirosky. War also die negative Presse zu den Fonds nur hochgejazzt und völlig übertrieben?

Die Drei-Länder-Fonds waren die größte Gruppe geschlossener Fonds, die jemals aufgelegt wurde. Insgesamt 17 solcher Fonds emittierte in den 1990er-Jahren die Firma Kapital Consult, von über 50.000 Anlegern sammelte sie dabei rund zwei Milliarden Euro Kapital ein. Der AWD hat allein rund 36.000 Anlegern solche Fonds vermittelt. Ihr Geld floss in deutsche Immobilien, vor allem in einen Gebäudekomplex in Stuttgart, dessen Betreiber - eine Musical-Gesellschaft - bald pleiteging.

Ein Teil wanderte auch in Wohnkomplexe in den USA, der Rest in ein Wertpapierdepot in der Schweiz, das sich auch nicht rechnete und aufgelöst wurde. "Vergessen Sie nicht", puschte Verkaufstrainer Axel J. Bertling damals die Vertriebsleute, "der Drei-Länder-Fonds ist ein Qualitätsprodukt." Und sollte ein Kunde fragen, wie der Fonds funktioniert, sollte der Verkäufer einfach sagen "hervorragend". So jedenfalls war es 1997 schon in "Focus Money" zu lesen.

Nichts lief hervorragend. Und schon gar nichts lief so wie in den Prospekten ...

