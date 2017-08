NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fiat Chrysler anlässlich der Spekulationen um einen Verkauf der Marke Jeep auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Jeep allein sei rund ein Drittel mehr wert als der gesamte Automobilkonzern derzeit an der Börse gehandelt werde, schrieb Analyst Adam Jonas in einer Studie vom Dienstag./edh/ajx

Datum der Analyse: 22.08.2017

