Zürich (ots) -



Innovationen erfolgen aufgrund der Digitalisierung und

Globalisierung in einem rasanten Tempo. Unternehmen müssen ihre

Geschäftsmodelle und Produkte immer schneller anpassen und verändern.

Tradition hingegen schaut zurück, besinnt sich auf überlieferte Werte

und Handlungsweisen und bietet Orientierung für Mitarbeitende.

Wieviel Innovation ist sinnvoll? Wie verwebt man Tradition in die

Unternehmenskultur, so dass Unternehmen innovativ bleiben? Wie sorgt

man dafür, dass Mitarbeitende trotz Veränderungs- und Innovationruck

die Orientierung behalten?



Am Nachmittag des 14. September 2017 werden in Impuls-Sessions

verschiedene Fragestellungen zum Tagungsthema bearbeitet und aus

unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Das anschliessende Podium

ist mit CEO von KMU unterschiedlicher Branchen prominent besetzt.

Unter der Leitung des Chefredaktors der Handelszeitung, Stefan

Barmettler, werden sie die Spannungsfelder zwischen Innovation und

Tradition in ihren Unternehmen beleuchten. Wie finden die

Podiumsteilnehmenden im Kontext der Digitalisierung den

anspruchsvollen Spagat zwischen chancenreicher Innovation und

erforderlicher Tradition?



Programm



13.00 Eintreffen Teilnehmende

13:30 Begrüssung und Einführung: Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter

SKO

13.40 Key Note-Referat von Prof. Dr. Patricia Wolf, Hochschule Luzern

14.15 Parallele Impuls-Sessions in 2 Durchgängen, inkl. Pausen

17.30 Apéro riche

18.00 Kurzpräsentation der Impuls-Session-Thesen, anschliessend

Podiumsdiskussion

19.45 Apéro riche

ca. 21.00 Ende



Aus folgenden Impuls-Sessions können Teilnehmende zwei auswählen



Impuls-Session 1: Digitalisierung kennt keine Grenzen:

Geschäftsmodelle, Kunden und Zielmärkte neu denken. Impulsgeber:

Franz Steiger, Leiter Transformation + Digitalisierung und

Stellvertreter des CEO der Switzerland Global Enterprise

Impuls-Session 2: Innovationsverständnis und -kompetenz in KMU

strukturell und kulturell verankern. Impulsgeber: Martin Kägi,

Partner KW+P und Studiengangsleiter des CAS Innovation Management der

HWZ.

Impuls-Session 3: Führungsinnovation? - Wie hierarchiefreie und

klassische Führung zusammenspielen. ImpulsgeberIn: Jessica Färber,

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Führung und

Personalmanagement der Universität St. Gallen

Impuls-Session 4: Ressourcenorientierte Teamentwicklung als

Innovationstreiber. ImpulsgeberIn: Prof. Dr. med. Georg Bauer und Dr.

Rebecca Brauchli, Universität Zürich und MitgründerIn der Corporate

Health Solutions - einem Spin-Off der Universität Zürich

Impuls-Session 5: Die Graubündner Kantonalbank - von der

unspektakulären Regionalbank zur digitalisierten Bank. Impulsgeber:

Dr. Alex Villiger, Leiter Personal der GKB



Key Note



Das Key Note-Referat hält Patricia Wolf, Professorin für

Innovationsmanagement am Institut für Betriebs- und Regionalökonomie

der Hochschule Luzern.



Podium



Unter der Leitung von Stefan Barmettler, Chefredaktor

Handelszeitung, diskutieren:



- Barbara Artmann Geschäftsführerin und Inhaberin Künzli Schuhe

- Bruno Cathomen CEO Mikron Gruppe

- André Lüthi Mitbesitzer und VP Globetrotter Group

- Daniel Küng CEO Switzerland Global Enterprise

- Patricia Wolf Direktorin Zukunftslabor CreaLab



Diskutieren Sie mit, und bringen Sie Ihre Erfahrungen ein.

Impuls-Sessions, Pausen und der anschliessende Apéro riche bieten die

perfekte Gelegenheit zur Vertiefung und zum Netzwerken.



Ort



Six ConventionPoint (Neuer Standort) Pfingstweidstrasse 110 8005

Zürich



Kosten



CHF 120.- für SKO-Mitglieder, Abonnenten der Handelszeitung und

weiterer Medienpartner sowie Mitglieder von Partnerverbänden CHF

180.- für Nichtmitglieder

inbegriffen sind: 2 Impuls-Sessions nach Wahl, Pausen, Apéro, Podium

und Apéro riche



Jetzt Platz sichern! Anmeldungen bis 7. September unter:

www.sko.ch/leadercircle



Über die SKO



Die Schweizer Kader Organisation SKO vertritt die wirtschaftlichen,

politischen und gesellschaftlichen Interessen der Führungskräfte in

der Schweiz. Sie versteht sich als Kompetenzzentrum für

Führungskräfte aller Branchen und offeriert ihren Mitgliedern

zahlreiche Angebote in den Bereichen Weiterbildung, KarriereService,

Rechtsberatung sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Die

Mitglieder erhalten Zugang zu einem wertvollen nationalen und

regionalen Kontakt- und Beziehungsnetzwerk.

Die SKO hat Tradition und Gewicht: 1893 als «Schweizerischer

Werkmeister-Verband» gegründet, zählt sie heute gegen 12'000

Mitglieder. Der Verband ist gesamtschweizerisch tätig und

parteipolitisch unabhängig.

http://www.sko.ch



Weitere SKO-Veranstaltungen - «Save the date» -

www.sko.ch/veranstaltungen



SKO Führungslehrgänge 2017 (je 5 Tage)

FL I: «Driving license» für neue Führungskräfte, Start 21.-22.9.2017

FL III: «Digital Leader» - Digitale Herausforderungen erkennen und

umsetzen, Start 7.4.2017



LeaderTraining Plus: Virtuelle Führung im digitalisierten Umfeld

Dienstag. 5. September 2017, 14.00 Uhr, SIX ConventionPoint, 8001

Zürich



Einladung zu einem Abend unter starken Frauen. Um Sie in Ihrem

Selbstvertrauen und Ihrer mentalen Durchsetzungskraft zu stärken,

präsentieren wir Ihnen ein Quartett starker weiblicher

Persönlichkeiten. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend mit

praktischen Tipps und Tricks, wie Sie Kompetenz, Wissen und Mut zu

einem schlagkräftigen Ganzen kombinieren, und den anschliessenden

Netzwerkapéro.



Kontakt:

Jeannette Häsler Daffré

Leitung Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung



Schweizer Kader Organisation SKO

Das Kompetenzzentrum für Führungskräfte

Schaffhauserstrasse 2, CH-8006 Zürich

Postfach, CH-8042 Zürich

T +41 43 300 50 56, M +41 79 313 22 40

Office Zürich: Mo und Do ganztags

Home Office: Di und Fr vormittags

j.haesler@sko.ch, www.sko.ch

