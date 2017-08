Frankfurt - Viele Arbeitnehmer sind in Sachen Altersvorsorge ratlos, zeigt eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Aon Hewitt. In anderen Ländern spielen Eigeninitiative und Anlagen in Wertpapiere eine viel größere Rolle bei der Altersvorsorge als in Deutschland. Sparpläne mit flexiblen Mischfonds wie dem Deutsche Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) können ein einfacher und sinnvoller Weg sein, privat fürs Alter vorzusorgen, so die Experten von DWS Investments.

