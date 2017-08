Berlin (ots) - Der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl ist Befürchtungen entgegen getreten, er sei nicht ernsthaft an einer Übernahme von Air Berlin interessiert. Er habe eine entsprechende Absichtserklärung an die Insolvenzverwalter geschickt, sagte Wöhrl dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe).



