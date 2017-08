Während Deutschland über Diesel-Fahrverbote streitet, greifen andere Länder zu intelligenten Maßnahmen: Eine Gebühr für Fahrten in die Innenstädte macht ökonomisch mehr Sinn.

Der Stadtverwaltung war die Sache nicht geheuer, also fragte sie ihre Einwohner. Im Jahr 2006 durften die Stockholmer nach einer sechsmonatigen Testphase darüber abstimmen, ob sie eine Gebühr für Fahrten in die Innenstadt, eine City-Maut, dauerhaft zahlen würden. Und eine Mehrheit von 53 Prozent fand die "Trängselskatten" gut. Seitdem zahlen Autofahrer 11 bis 35 schwedische Kronen (1 bis 3,65 Euro) - je nach Tageszeit - für Fahrten in die City. So kostet zum Beispiel die Einfahrt zwischen 9.30 und und 15 Uhr 1,50 Euro, in den Stoßzeiten morgens und nachmittags 3,65 Euro. Nachts ist das Cruisen durch die Altstadt "Gamla Stan" kostenlos. Maximal zahlt ein Autofahrer pro Tag rund elf Euro.

Die Schweden haben damit europaweit Maßstäbe gesetzt. Zwar gab es bereits in London seit 2003 eine City-Maut, doch die kostet bis heute einen Pauschalbetrag. Derzeit zahlen die Briten knapp zwölf Euro pro Tag, wenn sie tagsüber in die City wollen.

Während Deutschland über Fahrverbote von Dieselfahrzeugen diskutiert, greifen andere Länder zu intelligenten Maßnahmen, um den Stadtverkehr und damit auch die Schadstoffbelastung zu steuern. Inzwischen gibt es in einer ganzen Reihe von europäischen Städten eine City-Maut: Durham in England, Mailand und Rom in Italien, Göteborg in Schweden und Valletta auf Malta. Singapur hat die City-Maut als weitweit erste Metropole populär gemacht. Sie funktioniert ähnlich wie das Stockholmer Modell.

Besser steuern als verhindern

Straßen sind öffentliche Güter, die sich von privaten Gütern dadurch unterscheiden, dass im Prinzip kein Individuum von der Nutzung ausgeschlossen wird. Weil der Markt die Straßen kaum im ausreichenden Maße bereitstellen würde, baut sie der Staat. Doch öffentliche Güter wie Straßen haben ein Problem: In der Regel steht die Ressource zwar allen offen, sie ist allerdings dennoch knapp und kann nicht unbegrenzt genutzt werden. Zudem erhöht sich mit der Höhe der Nutzung auch die Höhe negativer externer Effekte: Luftverschmutzung, Lärm, Staus, so etwas.

Wird die knappe Ressource Straße also nicht anreizkompatibel unter den Nutzern verteilt, spricht der Ökonom von der "Tragedy of the Commons", der Tragik des Allgemeinguts. Oder vereinfacht gesagt: Wenn es keine Anreize gibt, die eine Nutzung einschränken, kommt es zur Übernutzung. Deren Kosten, beziehungsweise negative Externalitäten, trägt nicht so sehr der einzelne Nutzer, sondern die Allgemeinheit. Spieltheoretisch führt dies zu einem Dilemma: Kein einzelner Nutzer hat einen intrinsischen Anreiz, die Übernutzung einzustellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...