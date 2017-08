Köln (ots) -



Ulrike Meyfarth springt Weltrekord bei den Olympischen Spielen, Juliane Werding stürmt die Charts mit einem Anti-Drogen-Song, ein Radioteleskop aus der Eifel macht Furore in der Weltraumforschung: 1972 sollte ein Jahr voller Höhenflüge und Überflieger werden - eine Reise zu neuen Horizonten. Der WDR zeigt im dritten Teil seiner neuen zehnteiligen Reihe über die 70er Jahre (Freitag, 25. August 2017, 20.15 - 21.00 Uhr im WDR Fernsehen), dass NRW auch in weltweiten Maßstäben geradezu Rekordverdächtiges leistete. Erzählt wird der Film von Schauspieler Henning Baum, der 1972 in Essen geboren wurde.



Die Höhenflüge von Ulrike Meyfarth und Juliane Werding



Ulrike Meyfarth feierte am 4. September 1972 mit erst 16 Jahren ihren ersten großen Triumph: Der Teenager aus Wesseling holte sich die Olympische Goldmedaille im Hochsprung und legte gleichzeitig einen Weltrekord hin. Doch: "Auf einmal war ich ein Kind der Öffentlichkeit und habe meine Unbefangenheit ablegen müssen. Die ganze Situation war schon etwas traumatisch." Nicht zuletzt aufgrund des Terroranschlages von München, der einen Tag nach ihrem Erfolg stattfand und aus den "fröhlichen Spielen" einen Albtraum machte. "Das war eine Achterbahn der Gefühle. Das muss man erst mal aushalten können", erinnert sich die Sportlerin.



Die gleichaltrige Essener Schülerin Juliane Werding setzte 1972 zu einem musikalischen Höhenflug in die Charts an - mit einem Lied über Drogentote. Der Song "Am Tag, als Conny Kramer starb" traf den Nerv des jungen Publikums.



Star-Trek und die Weltraumforschung in der Eifel



Filmemacherin Nicole Kraack hat Zeitzeugen ausfindig gemacht, die Momente schildern, die ihr Leben komplett veränderten - zum Beispiel den Krefelder Ralf Hammerschmidt. 1972 startete "Raumschiff Enterprise". "Das war auch meine Kult-Serie", so Schauspieler Henning Baum. Ralf Hammerschmidt hat die Science-Fiction-Reihe nie mehr losgelassen. Bis heute dreht sich bei dem Krefelder alles um "Star Trek", so der Originaltitel der Kultserie. 2015 gründete er einen Fanclub und veranstaltet nun regelmäßig Trek-Dinner, gerne in Serien-typischer Kleidung.



Währenddessen nahm in der Eifel ein tonnenschwerer Gigant seinen Betrieb auf: Mit dem Radioteleskop Effelsberg setzte NRW 1972 weltweite Maßstäbe in der Weltraumforschung. Der dritte Teil der Reihe steht bereits am Vortag und dann ein Jahr lang in der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek



Ein Film von Nicole Kraak Redaktion: Thomas Kamp



