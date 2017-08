Du hast sicher gelesen, dass Antonella (Mei-Pochtler) den Aufsichtsratsvorsitz bei der Wolford AG zurückgelegt hat. Antonella will sich am laufenden Bieterprozess beteiligen. Ich hatte dir berichtet, dass die Hauptaktionärsgruppe der Wolford AG ihre 40 Prozent Unternehmensanteile verkaufen will. Ich finde es höchst interessant, dass Antonella jetzt mitbietet. Sie hat aus meiner Sicht die schlechte Performance der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...