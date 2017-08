Die Polizei sucht nach Unterstützern des mutmaßlichen Barcelona-Attentäters. Die Ermittler glauben, dass der erschossene Hauptverdächtige Hilfe bei seiner Flucht hatte. Der Mann war rund 40 Kilometer weit gekommen.

Die spanische Polizei sucht nach Helfern des mutmaßlichen Barcelona-Attentäters. Der am Montag erschossene Hauptverdächtige Younes Abouyaaqoub müsse auf der Flucht Hilfe gehabt haben, sagte der Justizminister der katalanischen Regierung, Carlos Mundo, am Dienstag dem Catalunya Radio. "Es ist eindeutig, dass er in irgendeiner Form eine Logistik gehabt haben muss." Abouyaaqoub soll der Fahrer des Lieferwagens gewesen sein, mit dem in Barcelona Passanten überfahren und dabei 13 Menschen getötet wurden. Auf der Flucht soll er dann einen Mann getötet und dessen Fahrzeug gestohlen haben.

Laut der spanischen Zeitung "La Vanguardia" ist der 22-Jährige rund 40 Kilometer vom ...

