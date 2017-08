Mannheim - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im August überraschend kräftig eingetrübt. Der Konjunkturindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel um 7,5 Punkte auf 10,0 Zähler, wie das ZEW am Dienstag in Mannheim mitteilte. Nach Einschätzung der ZEW-Experten sorgte unter anderem der Skandal in der deutschen Automobilbranche für den Stimmungsdämpfer.

Der Rückgang im August ist bereits der dritte Dämpfer in Folge. Bankvolkswirte hatten zwar eine Stimmungseintrübung erwartet, waren aber von einem deutlich höheren Indexwert von 15,0 Punkte ausgegangen. Im Mai hatte der Indikator für die Konjunkturerwartungen bei 20,6 Punkten den höchsten Stand seit August 2015 erreicht. Seitdem ist er kontinuierlich gesunken.

Schwächeres Exportwachstum und Automobilbranche belasten

"Der ...

