Zu Wochenbeginn ist die JinkoSolar-Aktie deutlich unter Druck geraten. Genau zehn Prozent hat sie an Wert verloren. Warum die Sonnenfinsternis in den USA am Montag indirekt was mit den Verlusten zu tun haben könnte, erfahren Sie in diesem Video von Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um den DAX, die Deutsche Bank, die Deutsche Lufthansa, Air Berlin, Nordex, Tesla und Gazprom. Die komplette Sendung finden Sie hier.