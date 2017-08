BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat Versäumnisse bei der finanziellen Unterstützung der Gamer-Branche eingeräumt und Besserung in Aussicht gestellt. Man müsse in der nächsten Legislaturperiode alle Akteure der Computerspiele-Branche an einen Tisch holen und schauen, wie man ein Level Playing Field schaffen könne, "um auch den deutschen kreativen Entwicklern vernünftige Möglichkeiten zu geben", sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag bei der Eröffnung der Spielemesse Gamescom in Köln.

Startups brächten frischen Wind in das gesamte Innovationsgeschehen und würden bereits mit einer Reihe von Förderprogrammen und gezielt mit dem Computerspielepreis unterstützt, sagte Merkel. Die Bundesregierung sei damit aber noch nicht Spitzenreiter, und deshalb werde man sich sehr genau angucken, was in Ländern wie Kanada, Frankreich oder Polen auf diesem Gebiet geschehe. Ihr sei der "Wunsch der Branche nach weiteren Förderungsmöglichkeiten sehr wohl klar", erklärte die Kanzlerin.

Neue Dimensionen durchs Zocken

Durch die Digitalisierung und Vernetzung hätten sich im wahrsten Sinne des Wortes ganz neue Dimensionen ergeben, sagte Merkel. Mit mehr als 500 Unternehmen sei die Computerspiele-Branche ein starker Pfeiler des Innovationsstandortes Deutschland. Bei 29.000 Beschäftigten habe der Umsatz im ersten Halbjahr 2017 bereits die Milliardengrenze überschritten.

Es gebe eine Vielzahl von Synergien in den einzelnen Branchen, und es gelte diese zu nutzen, um den Standort Deutschland zu kräftigen, sagte Merkel. Wer heute Spieleentwickler sei, könne sein Know-how morgen möglicherweise in die Industrie einbringen.

Computer- und Videospiele seien "als Kulturgut, als Innovationsmotor und als Wirtschaftsfaktor von allergrößter Bedeutung", sagte Merkel. Sie sei deshalb gerne nach Köln gekommen, um der sich entwickelnden Branche "meine Reverenz zu erweisen", erklärte die CDU-Vorsitzende, nachdem vorher der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ebenfalls einen kurzen Wahlkampfauftritt absolvieren durfte.

