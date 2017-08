Brüssel vertieft Prüfung der Monsanto-Übernahme durch Bayer

BRÜSSEL - Neue Hürde für die von Bayer geplante Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto: Die EU-Kommission hat Vorbehalte gegen die 66 Milliarden US-Dollar schwere Megafusion und will sie deshalb genauer prüfen. Man sei besorgt, dass der Zusammenschluss der beiden Agrarkonzerne den Wettbewerb in einigen Geschäftszweigen schwächen könnte, erklärte die zuständige Kommissarin Margrethe Vestager am Dienstag.

ROUNDUP/Kreise: Gläubiger von Air Berlin kommen erstmals zusammen

BERLIN - Vertreter der Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin kommen an diesem Mittwoch erstmals zusammen. Der vorläufige Gläubigerausschuss werde sich zu seiner konstituierenden Sitzung treffen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Verhandlungen um den Verkauf des Unternehmens. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

ROUNDUP: BHP Billiton will US-Schieferöl loswerden und stoppt Kali-Projekt

SYDNEY - Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton will sich aus der Schieferöl-Förderung in den USA zurückziehen. Auch ein milliardenschweres Kali-Projekt in Kanada werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte der Konzern am Dienstag in Sydney mit. Letzteres könnte auch für den deutschen Konzern K+S interessant sein, da so die Kapazitäten in diesem inzwischen auch für das im MDax notierte Unternehmen wichtigen Markt nicht weiter steigen.

Steinhoff-Beteiligung Shoprite mit Gewinnanstieg - Börsenpläne nehmen Gestalt an

KAPSTADT - Wenige Wochen vor dem Börsengang seines Afrika-Geschäfts kann Einzelhändler Steinhoff mit einem Gewinnanstieg seiner künftigen Beteiligung Shoprite punkten. Afrikas größter Lebensmittelhändler konnte in seinem Geschäftsjahr 2016/17 bis Anfang Juli nicht nur in seiner Heimat Südafrika Marktanteile hinzugewinnen, sondern setzte seine Expansion auch auf dem restlichen Kontinent fort.

Bilfinger baut Abfallbehandlungsanlage für britisches Atomkraftwerk

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger liefert eine Behandlungsanlage für nuklearen Abfall für das neue britische Atomkraftwerk Hinkley Point C. Auftraggeber sind nach Angaben des Unternehmens der französische Stromkonzern EDF und die chinesische CGN, die das Kraftwerk zusammen bauen. Hinkley Point C an der englischen Ostküste soll nach jetziger Planung ab 2025 in Betrieb gehen und sieben Prozent des britischen Strombedarfs decken. In der Anlage, die Bilfinger beisteuert, sollen den Angaben zufolge die radioaktiven Abfälle behandelt werden, die im laufenden Betrieb anfallen.

Deutschlands Maschinenbauer exportieren mehr - Boom in China

FRANKFURT - Die Erholung der Weltwirtschaft bringt das Exportgeschäft der deutschen Maschinenbauer in Schwung. In den ersten sechs Monaten führte die exportorientierte Branche Maschinen und Anlagen im Wert von 82,4 Milliarden Euro aus. Das war nach vorläufigen Zahlen ein Anstieg um nominal 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor waren die Ausfuhren noch leicht gesunken.

ROUNDUP/Studie: BMW auch im ersten Halbjahr 2017 profitabelster Autobauer

STUTTGART - BMW bleibt der profitabelste Autobauer der Welt. Kein anderer Konzern hat im ersten Halbjahr 2017 ein besseres Verhältnis von operativem Gewinn zum Umsatz erzielt, wie aus einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (E&Y) hervorgeht. Bei 49,25 Milliarden Euro Umsatz blieben knapp 5,58 Milliarden Euro Gewinn - macht eine Marge von 11,3 Prozent.

