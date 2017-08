Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wände können sprechen: Aerohive bietet Kombination aus Wallplate AccessPoint und Switch mit integrierter IoT-Funktionalität(press1) - Die Installation des neuen AP150W von Aerohive dauert keinezwei MinutenMünchen, 22. August 2017 - Aerohive Networks [1](R) (NYSE: HIVE),innovativer Anbieter im Bereich Cloud Management von Access Networks,lanciert den AP150W, die branchenweit erste Kombination aus WallplateAccess Point und Switch mit integrierter IoT-Funktionalität in einemkleinen Formfaktor. Der AP150W, preislich um die Hälfte günstiger alsvergleichbare Lösungen des Wettbewerbs, lässt sich sowohl per Ethernet-Buchse an der Wand befestigen als auch auf einem Desktop platzieren undist in nicht einmal zwei Minuten installiert.Das Video zeigt [2], wie einfach es ist, in kürzester Zeit eineleistungsstarke 802.11ac Wave 2-Verbindung herzustellen."Warum nicht flexibel bleiben? WLAN ist mittlerweile die gefragtesteVerbindungsvariante bei der Arbeit, zu Hause und in der Freizeit", erklärtAlan Amrod, Senior Vice President, Products Organization, bei AerohiveNetworks. "Ein kleiner Formfaktor, der 802.11ac Wave 2 Wi-Fi, GigabitEthernet Switching, Bluetooth Low Energy (BLE) und ZigBee-Technologienenthält und in weniger als zwei Minuten installiert ist, bringt WLANendlich auf einfache und kostengünstige Weise in jeden Raum."Der AP150W, der ab Anfang September zum Preis von $299 einschließlichsubskriptionsfreiem Lifetime Cloud Management mit Aerohive Connect [3]erhältlich ist, bietet zahlreiche Vorteile:* Dank Cloud Management von Aerohive ist die Bereitstellung des AP150Wsowohl in privaten als auch in öffentlichen Cloud-Implementierungen umein vielfaches einfacher als bisher.* Der AP150W zeichnet sich durch seine überlegene 802.11ac Wave 2-Leistungsstärke aus, wobei die branchenweit einzige 3x3:3 KonfigurationGeschwindigkeiten von 1,3 Gbps für Netflix-Streaming, VoIP-Telefonateund Videokonferenzen ermöglicht.* Mit der Private Pre-Shared Key (PPSK) [4]-Funktionalität von Aerohivelässt sich der sichere Gast- und IoT-Netzwerkzugang vereinfachen, ohnedabei die Kosten und Komplexität von 802.1X zu verursachen.* Jeder AP150W verfügt über Fälschungssicherheits- undPlattformintegritätsfeatures, die Netzwerkgeheimnisse schützen und denBetrieb ohne gültige Zugangsprüfung verhindern.* Für flexiblere Anwendungsfälle versorgt der AP150W VoIP-Telefone, IoT-Sensoren und Kameras mit Strom dank integriertem PoE Switch und PassivePassthrough Port, wodurch Investitionen in bestehende Verkabelung undSwitch-Infrastruktur geschützt werden.Hier [5] erfahren Sie mehr über den AP150W.

