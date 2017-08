Niederländische Immobilienverwaltungsgesellschaft nutzt mobile Lösungen auf Cloud-Basis zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition

Camelbay Real Estate Management NL B.V. wird mit Yardi Voyager 7S eine browserunabhängige und komplett mobile Software-as-a-Service-Plattform für Buchhaltungszwecke und zur Immobilienverwaltung einsetzen.

Camelbay wird Yardi Voyager zur Modernisierung der Immobilienverwaltungs-, Vermietungs- und Buchhaltungsvorgänge im Rahmen des niederländischen Immobilienbestands einsetzen, der hauptsächlich aus Gewerbe- und Büroliegenschaften besteht.

"Die Automatisierung, die Transparenz und die vollstufigen Buchhaltungs- und Immobilienverwaltungsfunktionen von Voyager werden uns bei der effizienteren Handhabung unserer täglichen Finanz- und Betriebstätigkeiten helfen und unsere Wettbewerbsposition am niederländischen Markt für Bürogebäude stärken", so Alon Levy, Director bei Camelbay Real Estate Management NL B.V.

"Wir sind sehr erfreut darüber, Camelbay als neuesten Kunden in den Niederlanden begrüßen zu dürfen", sagte Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. "Wir freuen uns darauf, ihnen die benötigte Leistungsfähigkeit für ihre Betriebe bereitzustellen, damit sie ihre Geschäftsziele erreichen können."

Über Camelbay Real Estate Management NL B.V.

Camelbay Real Estate NL B.V. ist ein Teil der Aroundtown Group und gehört zu Aroundtown Property Holdings. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Investmentgesellschaft für Spezialimmobilien, die sich auf Gewerbe- und Wohnimmobilien mit Mehrwert und Verdienstmöglichkeiten in deutschen sowie niederländischen Städten konzentriert. Weitere Informationen finden sich unter aroundtownholdings.com.

Über Yardi

Yardi entwickelt und unterstützt branchenführende Software zur Verwaltung von Kapitalanlagen und Immobilien für Immobiliengesellschaften aller Arten und Größen. Yardi wurde 1984 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt Santa Barbara und betreut Kunden in aller Welt aus Niederlassungen in Europa, Australien, Asien, Nahost und Nordamerika. Weitere Informationen finden sich unter yardi.com/nl.

Yardi Systems BV Niederlande

Dreeftoren; Haaksbergweg 57

1101 BR Amsterdam

Nederland

+31.20.565.00.50

E-Mail: europe@ahhhyardi.com

Contacts:

Yardi Systems Inc.

Martin Gedny, +44 (0) 1908 308400

Martin.Gedny@yardi.com