Die Transcom Compact- und die Rack-Geräte besitzen jetzt Intel I7-Prozessoren, USB-3.0-Schnittstellen, schnelle Festplatten und bis 64 GByte aufrüstbaren Arbeitsspeicher. Auch die Frontend-Variante ist mit schnellerem Prozessor und großer SSD Festplatte noch leistungsfähiger geworden. Alle Systeme erreichen sehr hohe Genauigkeit (Fehler 0,1 %) und bieten eine optimale Anpassung des Messbereichs an die Signalstärke. So stehen neun Messbereiche von 100 mV bis 100 V zur Verfügung mit der Möglichkeit, den Offset in ...

