BERLIN (Dow Jones)--Das SPD-geführte Bundeswirtschaftsministerium hat in der Wahlkampfdebatte um gerechtere Löhne eine anhaltende Ungleichheit bei der Bezahlung kritisiert. Deutschland habe nach wie vor ein Lohnproblem, heißt es in einem "Fakten- und Informationsblatt", das Dow Jones Newswires am Dienstag vorlag.

Die Experten von Ministerin Brigitte Zypries (SPD) beklagen darin, dass gerade auch im internationalen Vergleich die Reallohnentwicklung in Deutschland schwach geblieben sei. Trotz des Aufschwungs in Deutschland habe der Anstieg der Reallöhne von 2000 bis 2016 nur 0,4 Prozent betragen, während im gleichen Zeitraum in der EU-15 die Reallöhne je Arbeitnehmer jährlich um 0,7 Prozent gestiegen seien.

Die Schere wird größer

Gleichzeitig stellt das Ministerium ein "Verteilungsproblem" fest. "Vor allem die Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen haben vom Wirtschaftswachstum nicht profitiert", heißt es in dem Papier, über das zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtete. 2015 waren die realen Bruttostundenlöhne der unteren 40 Prozent der Bevölkerung mit bis zu 7 Prozent zum Teil deutlich niedriger als 1995, während es bei den höheren Löhnen der oberen 60 Prozent "teils ausgeprägte Zuwächse" bis zu 10 Prozent zu verzeichnen gab. "Die Schere bei den Löhnen ging also deutlich auseinander", folgert das Bundeswirtschaftsministerium.

Die Folgen für das Einkommensgefüge waren demnach schwerwiegend. Haushalte mit niedrigen Einkommen mussten laut Ministerium zwischen 1991 und 2014 bedarfsgewichtet reale Einkommenseinbußen in Höhe von 5 bis 10 Prozent hinnehmen.

Gleichzeitig erzielten Haushalte mit hohen Einkommen reale Einkommenszuwächse in Höhe von mehr als 25 Prozent. "Auch die Ungleichheit der Haushaltsnettoeinkommen ist zwischen 1991 und 2014 folglich deutlich gestiegen", heißt es in dem Papier.

