Unternehmen ist als führende Cloud-Plattform für Produktentwicklung der Branche für weiteres Wachstum positioniert



Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arena Solutions, Vorreiter einer cloudbasierten Komplettplattform für Produktentwicklung mit PLM (Product Lifecycle Management), ALM (Application Lifecycle Management), Zusammenarbeit in der Lieferkette und QMS (Quality Management System), hat heute den Erhalt einer Investition von JMI Equity bekannt gegeben, einer Wachstums-Equityfirma mit dem Schwerpunkt der Investitionen in führende Softwareunternehmen.



Arena, im Jahr 2000 gegründet und Erfinder von cloudbasiertem PLM, bietet eine Komplettplattform für Produktentwicklung, die PLM, ALM, Lieferkettenzusammenarbeit und QMS für die Konstruktion und Fertigung komplexer Elektronik vereint. Die Lösung erstellt einen Arbeitsablauf für Zusammenarbeit von der Entwicklung bis zur Produktion mit Verknüpfung zu Produktaufzeichnungen, welche Elektrotechnik, Maschinenbau und Software verbindet. Die Ingenieure können nahtlos in Teams für Produktentwicklung, Qualität und Herstellung zusammenarbeiten. Die Plattform von Arena dient der Optimierung dieser Verfahren. Sie schöpft Wert für Kunden durch Verbesserung der Produktqualität, Senkung der Kosten und Verkürzung der Zeit bis zur Markteinführung. Arena verzeichnet Nutzer in mehr als 125 Ländern und hat derzeit ca. 1.000 Kunden, darunter Intuit, Citrix Systems, Nutanix, GoPro, Thermo Fisher Scientific und eBay.



"Wir sind erfreut über diese Investition von JMI und haben jetzt Zugang zu ihrer Fachkenntnis und ihrem Branchennetzwerk. Wir sind der Überzeugung, dass dies für unser weiteres Wachstum und unsere Expansion entscheidend sein wird", sagte Craig Livingston, der CEO von Arena. "Dies ist für unser Unternehmen der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt. Wir sind in der Mitte einer nachhaltigen Kundenexpansion und Weiterentwicklung unserer Produktplattform, der führenden in der Branche. Wir sind über die Zusammenarbeit mit dem Team von JMI sehr erfreut, dessen Perspektive und Interesse an unserer Tätigkeit unserer eigenen entspricht."



Arena ist führend im Bereich der SaaS-Anwendungen für den Markt der Produktentwicklungen, speziell in den vertikalen Branchen Technik, Elektronik und Biowissenschaften, in denen das Zusammenwachsen von Hardware- und Softwarekomponenten komplexe Herstellungsverfahren schafft.



"Cloudbasierte Software revolutioniert weiterhin einen großen Bereich von Branchen und Arena ist an vorderster Front dieses Fortschrittes", sagte Brian Hersman, General Partner bei JMI. "Wir verfolgen Arena bereits seit einiger Zeit und sind beeindruckt von ihrer Fähigkeit, ihre bahnbrechende Software stetig innovativ zu verbessern. Wir sind über den Beginn der Zusammenarbeit mit Craig Livingston und seinem Team höchst erfreut. Wir werden ihnen zur Seite stehen, wenn sie weiterhin für Kunden und deren Endmärkte herausragenden Wert schaffen."



Brian Hersman (General Partner von JMI) und Suken Vakil (Principal) werden Mitglieder des Verwaltungsrates von Arena.



Über Arena Solutions



Über JMI Equity



JMI Equity ist eine Wachstums-Equityfirma mit dem Schwerpunkt der Investitionen in führende Softwareunternehmen. JMI wurde 1992 gegründet und hat in seinen Zielmärkten in mehr als 130 Firmen investiert, über 85 Ausstiege erfolgreich abgeschlossen und mehr als 3,0 Milliarden USD Kapitalzusagen erzielt. JMI arbeitet mit herausragenden Managementteams zusammen, um deren Firmen führend in ihren Branchen zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.jmi.com.



