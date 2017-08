Deutsche Politiker haben sich gegen eine Aufstockung an Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan ausgesprochen. Die Strategie von Donald Trump führe zu einer erneuten Eskalation - und verhindere eine Lösung des Konflikts.

Deutschland wird seine Truppen in Afghanistan trotz eines entsprechenden Appells von US-Präsident Donald Trump an die Verbündeten vorerst nicht aufstocken. "Wir haben im vergangenen Jahr, als andere ihre Truppenstärke reduziert haben, unsere Truppenstärke erhöht um 18 Prozent, so dass wir uns jetzt nicht in der ersten Reihe derer sehen, die nach weiterem Truppenaufbau gefragt werden", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Dienstag in Eckernförde. Die CDU-Politikerin erteilte auch einer stärkeren deutschen Beteiligung am Anti-Terror-Kampf, wie sie Trump für die USA ankündigte, eine Absage. "Unser Auftrag ist im Mandat sehr klar definiert, und genau darin bewegt er sich auch weiter", betonte sie.

Die Ministerin begrüßte, dass die USA entschieden hätten, ihr Engagement in Afghanistan zu verstetigen. Dies umfasse auch, dass "lageabhängig darüber entschieden wird, welche Schritte weiter getan werden, und nicht abhängig von heimischen Wahlkalendern". Zuletzt hatten die USA ...

