Die Nato begrüßt die kompletten Kehrtwende Trumps in der Afghanistan-Politik. Nun wird mit Spannung das Maß der Truppenaufstockung für die Mission erwartet - denn sie entscheidet über einen Bündnis- oder Kampfeinsatz.

In der Nato wird nach Donald Trumps Rede zur neuen Afghanistan-Strategie der USA erst einmal aufgeatmet. Mit großer Beunruhigung war im Hauptquartier in Brüssel zuletzt verfolgt worden, wie in Washington die Möglichkeit eines vollständigen Abzugs der US-Truppen und der Einsatz privater Söldner statt regulärer Soldaten diskutiert wurde. Ein solcher Schritt hätte das Aus für den derzeitigen Einsatz der Nato bedeuten können, da die USA bis heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...