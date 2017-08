Berlin (ots) -



Seit 1997 stehen in Berlin Madonna, Robbie Williams, Adele sowie Elvis, Michael Jackson und Amy Winehouse gemeinsam auf einer Bühne. Die Superstars sind Teil von Europas erfolgreichster Doppelgänger-Show "Stars in Concert", die im September ihren 20. Geburtstag feiert. Seit der Premiere erhellen die Musikstars den Showhimmel über der Hauptstadt und begeisterten bisher in 8.600 Vorstellungen Gäste aus aller Welt.



An solch einen Erfolg war noch nicht zu denken, als Produzent Bernhard Kurz im September 1997 die ersten Doppelgänger auf die Bühne im Estrel Berlin schickte. Aus geplanten vier Monaten Laufzeit sind 20 Jahre geworden und damit ist "Stars in Concert" nach "Starlight Express" die am längsten an einem Ort spielende Show in Deutschland. Das Erfolgsgeheimnis der Show ist schnell erklärt: "Wir engagieren ausschließlich die weltweit besten Doppelgänger, die hinsichtlich Stimme und Optik den Originalen in nichts nachstehen", erklärt Kurz.



20 Jahre Show-Entertainment - das muss natürlich auch gefeiert werden und lädt am Sonntag, den 10. September, von 14 bis 18 Uhr zu einem "Tag der offenen Tür" is Estrel Berlin ein. Zum ersten Mal öffnet die Show ihre Türen zu den Orten, die normalerweise Künstlern und Mitarbeitern vorbehalten sind und ermöglicht so einen Blick hinter die Kulissen - von Backstage-Führungen über Tanz-, Percussion- und Gesangsworkshops bis hin zu Einblicken in den Alltag der Künstler und Kreativen. Autogrammstunden sowie Talkrunden bieten die Gelegenheit, die Stars persönlich zu treffen. Ein weiteres Highlight ist ein Flohmarkt mit Kostümen und Requisiten; zudem erwarten die Gäste neben einem vielfältigen gastronomischen Angebot auch zwei Geburtstagsshows von "Stars in Concert" um 12.30 Uhr sowie 18.00 Uhr.



"Stars in Concert" feierte am 18. September 1997, damals unter dem Namen "Legends in Concert", Premiere im Estrel Festival Center, einer alten Speditionshalle, direkt angrenzend an das Estrel Berlin, welches heute Europas größtes Hotel-, Congress- & Entertainment-Center ist. Zum 20. Jubiläum kann die Show von Produzent Bernhard Kurz nicht nur auf Dutzende Auszeichnungen stolz sein und auf Gastauftritte rund um den Globus zurückblicken, sondern hat auch beeindruckende Zahlen vorzuweisen: 5,5 Millionen Besucher sahen bislang die Show, über 120 verschiedene Doppelgänger standen auf der Bühne, 3.300 Kostüme kamen zum Einsatz und mehr als 80 kg Make-up wurden verbraucht. Neben "Stars in Concert" gehören 20 Produktionen und Musicals u.a. über das Leben der Beatles, ABBA, Elvis Presley, Tina Turner zum Show-Angebot.



