Mainz (ots) - Woche 34/17 Mittwoch, 23.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Terra X Sieg der Feuermaschine Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2008



6.20 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Windsors Deutschland/Großbritannien 2014



7.05 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Coburger Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Glücksburger Deutschland 2017



9.20 ZDFzeit Glamour, Macht und große Gefühle Europas Königshäuser im Vergleich Deutschland 2017



10.05 ZDFzeit Kronprinzessin und Superstar Victoria von Schweden wird 40 Deutschland 2017



10.50 ZDFzeit Elizabeth II. wird 90 Die Jahrhundert-Königin Deutschland/Großbritannien 2016



11.35 ZDFzeit Dianas Vermächtnis Das Geheimnis der unglücklichen Prinzessin Deutschland/Großbritannien 2017



12.20 Fast Food auf Rädern Siegeszug der rollenden Foodtrucks



13.05 Inside the Factory: Chips vom Fließband Großbritannien 2016



13.50 So schmeckt die Zukunft Digitale Landwirtschaft



14.35 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016



15.20 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



16.05 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017



16.50 ZDFzeit Bratmaxe, Bruzzzler & Co. Der große Grill-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017



17.35 ZDFzoom Die Macht von Amazon Günstig, aber gnadenlos? Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Atari: Game Over Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie



23.55 Die Nintendo-Story



0.25 Killerspiele Virtual Reality und neuer Streit Deutschland 2016



1.10 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017



1.50 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017



2.35 Geheimnisse, Politik und Folter Die entfesselte CIA USA 2015



3.20 Krieg gegen den IS Die Welt und der islamistische Terror USA 2016



4.50 Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016



