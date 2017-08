NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienkurse an der Wall Street bauen am Dienstag zum Start die kleinen Vortagesgewinne noch etwas aus. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 21.770 Punkte, der S&P-500 steigt ebenfalls um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite rückt um 0,5 Prozent vor.

Teilnehmer sagen, das Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, verdränge zunehmend die politischen Themen. Von dort hatte es Belastungen gegeben, einmal wegen des Nordkorea-Konflikts, dann wegen der innen- und wirtschaftspolitischen Verwerfungen in der Regierung von US-Präsident Donald Trump.

"Es gab Ängste, dass der Ausverkauf der Vorwoche noch andauert angesichts der Unsicherheit um die Trump-Administration und der Sorgen wegen der Manöver von Südkorea und den USA", sagt Marktstratege David Morrison von Spread Co. Stattdessen nutzten die Anleger aber offenbar die gesunkenen Kurse zum Einstieg, zumal in der Nordkorea-Krise gegenwärtig eher Ruhe herrscht. Dabei dürfte der Umsatz sommerlich niedrig bleiben, gerade im Vorfeld von Jackson Hole, aber auch weil es keine Konjunkturdaten gibt, von denen Impulse ausgehen könnten.

Dollar wieder im Aufwind

Derweil rückt der Dollar auf breiter Front vor und holt gegen den Euro die Montagsverluste nahezu komplett auf. Gegenwärtig steht die Gemeinschaftswährung bei 1,1760 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1824 Dollar. Neben Spekulationen rund um Jackson Hole wird die Dollarstärke auch im Zusammenhang mit der zuletzt scheinbar leichten verbalen Entspannung zwischen den USA und Nordkorea gesehen. Zudem deute die Stärke des Dollar vor allem gegenüber den sicheren Häfen Schweizer Franken und Yen darauf hin, dass der Greenback von der gestiegenen Risikofreude profitiere, sagen Händler.

Wenig Resonanz finden denn auch die sicheren Häfen Gold und Anleihen nach ihrem guten Lauf in der Vorwoche. Die Anleger sind wieder risikofreudiger und lassen diese Anlagen links liegen. Für den Goldpreis geht es um 0,2 Prozent auf 1.289 Dollar je Feinunze abwärts, die Renditen der Anleihen steigen mit fallenden Notierungen um 2 Basispunkte auf 2,20 Prozent.

Ein nervöses Auf und Ab zeigt sich beim Ölpreis, der am Vortag unter massiven Druck gekommen war. Den Anlegern missfiel, dass die Ölproduktion der Opec im Juli unerwartet zugelegt hat. Hintergrund waren vor allem deutlich höhere Fördermengen aus Libyen und Nigeria. Nun wartet der Markt auf die wöchentlichen Lagerbestandsdaten aus den USA, die am Mittwoch publiziert werden. Öl der US-Sorte WTI steigt aktuell um 0,7 Prozent auf 47,68 Dollar je Barrel.

Nordson sausen nach Zahlen abwärts

Am Aktienmarkt lässt ein enttäuschender Ausblick die Titel von Nordson abstürzen. Zwar hatte der Maschinenbauer in seinem dritten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben bei Umsatz und Gewinn Rekordzahlen geschrieben und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch stellte Nordson für das laufende Quartal ein Ergebnis je Aktie in Aussicht, das deutlich unter der bisherigen Konsensschätzung der Analysten lag. Für die Aktie geht es 8,1 Prozent nach unten.

Die von Medtronic zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegten Gewinnkennziffern haben die Erwartung des Marktes zwar übertroffen, obwohl der Konzern einen vorübergehenden Ausfall des IT-Systems und einen Lieferengpass bei Diabetes-Sensoren verkraften musste. Dafür wurde aber die Markterwartung beim Umsatz verfehlt, was die Aktie 2,8 Prozent fallen lässt.

Unerwartet schwache Geschäftszahlen zum vierten Quartal drücken auch die Aktie des Kosmetikkonzerns Coty. Das Papier verliert gut 10 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte gerade so die schwarze Null, der Markt hatte jedoch einen Gewinn von 9 Cent erhofft.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.769,61 0,30 65,86 10,16 S&P-500 2.436,08 0,32 7,71 8,81 Nasdaq-Comp. 6.243,19 0,48 30,06 15,98 Nasdaq-100 5.819,72 0,57 33,18 19,66 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,32 1,6 1,31 11,9 5 Jahre 1,78 2,8 1,75 -14,9 7 Jahre 2,02 2,3 2,00 -22,8 10 Jahre 2,20 1,8 2,18 -24,4 30 Jahre 2,78 1,3 2,76 -29,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:38 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1759 -0,28% 1,1793 1,1820 +11,8% EUR/JPY 128,51 -0,31% 128,92 128,57 +4,5% EUR/CHF 1,1367 -0,12% 1,1380 1,1366 +6,1% EUR/GBP 0,9168 +0,07% 0,9162 1,0916 +7,6% USD/JPY 109,27 -0,03% 109,31 108,78 -6,5% GBP/USD 1,2828 -0,37% 1,2875 1,2902 +4,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,68 47,37 +0,7% 0,31 -16,3% Brent/ICE 51,45 51,66 -0,4% -0,21 -12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,60 1.291,23 -0,2% -2,63 +11,9% Silber (Spot) 17,07 17,02 +0,3% +0,05 +7,2% Platin (Spot) 977,70 983,50 -0,6% -5,80 +8,2% Kupfer-Future 2,99 2,98 +0,4% +0,01 +18,6% ===

