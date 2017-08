Baden-Baden (ots) - Samstag, 26. August 2017 (Woche 35)/22.08.2017



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Ernten bis es dunkel wird - Lohndrescher im Hunsrück



Montag, 28. August 2017 (Woche 35)/22.08.2017



18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Carry und das liebe Vieh Ein Leben für die Tiere



Montag, 18. September 2017 (Woche 38)/22.08.2017



22.30 Verstehen Sie was? Der SWR-Mundart-Spaß Moderation: Guido Cantz Gast: Kaya Yanar



"Verstehen Sie was?" steht heute unter dem Motto "Was guckst Du?" Diesmal ist Multikulti-Comedian Kaya Yanar zu Gast bei Guido Cantz und stellt sich Deutschlands lustigstem Sprachtest. Statt mit Rosenverkäufer- oder Türsteherdeutsch zu punkten, muss sich der Frankfurter Bub mit türkischen Wurzeln an unbekannten Sprachwelten wie Alemannisch und Rheinhessisch, Odenwälderisch und Koblenzerisch messen, mit kreativem Spürsinn Wortgebilde wie "Gnekis", "Aachedeggel" oder "Bolles" enträtseln. Aber Kaya Yanar ist viel zu sprachsensibel, um über die Fallstricke der "Verstehen Sie was?"-Sprachtests zu stolpern. Natürlich besteht er auch in der Theaterszene als Aladin bravourös die Begegnung mit der schwäbischen Wunderlampe Christoph Sonntag. Begeisterung kommt auf bei Kayas Karaoke-Auftritt: "Mama" heißt das Lied, mit dem Heintje einst die Mutterherzen rührte - "Anna" heißt die Angebetete, die Kaya damit auf Pforzheimerisch betören muss. Für Guido Cantz und seine "Mundartpäpste" Christian Habekost und Christoph Sonntag genauso wie fürs jubelnde Publikum ist nach diesem Highlight endgültig klar: Dieser Minnesänger gehört in den Südwesten!



