An der kalifornischen Pazifikküste ist die Autowelt noch in Ordnung. Bei der Monterey Autoweek huldigen Fans dem Automobil. Die großen Automarken haben die überaus geneigte Bühne längst für sich entdeckt.

Wenn in rund drei Wochen die Tore der 67. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt öffnen, nehmen die Neuheiten nur eine Nebenrolle ein. Der Dieselskandal hat Deutschland auch zwei Jahre nach seinem Bekanntwerden fest im Griff. Dazu wird über Fahrverbote sinniert, Elektroautos messianisch gefeiert und ganz nebenbei hat ein knappes Dutzend Autohersteller der einst so wichtigen Automesse am Main bereits vorab den Rücken gekehrt.

Rund 9.200 Kilometer weiter westlich sieht die Welt in der Nobelenklave von Pebble Beach nahe Monterey ganz anders aus. Wer Einlass auf die exklusive Landzunge am kühlen Pazifik bekommen möchte, muss eine Plakette am Kühlergrill tragen oder im Gästebuch des Sicherheitsdienstes niedergeschrieben sein.

Daimler-Chefdesigner Gorden Wagener steht im lässigen Outfit auf der Bühne einer Villa umsäumt von Pinien. Blaue Chinos, dunkle Slipper, dazu das Hemd über der Hose und einen Pulli drüber; schließlich ist es abends kühl in Pebble Beach. Der gebürtige Essener wohnt seit Jahren in Kalifornien und pendelt zum Arbeiten ins Daimler-Designcenter nach Sindelfingen. Mit lockerer Rede enthüllt er das Maybach 6 Cabriolet, eine 5,70 Meter lange Sonnenterasse, die in Opulenz und Eleganz ihresgleichen sucht. 750 PS, 250 km/h schnell und elektrisch angetrieben. Niemand fragt sich, was dieses Luxuscabrio kosten würde - allein die Frage, ob der Wagen kommt, beschäftigt die Anwesenden.

Einen Tag zuvor hat BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk nur 500 Meter entfernt auf dem Putting Green des traditionsreichen Golfkurses von Pebble Beach den neuen BMW Z4 vorgestellt. Ebenso wie der Maybach 6 erst einmal nur eine Studie, doch eben eine, bei dem es um Luxus, Sportlichkeit, Emotionen und die Freude am Auto geht.

Mercedes und BMW zeigen ihre Showcars nicht mehr auf der IAA

Beide Autos hätte man guten Gewissens auch auf der Frankfurter IAA enthüllen können. Doch wenn es um automobile Augenschmeichler geht, dann sind die angestaubten Automessen längst der falsche Weg - mehr denn je in Deutschland. Die Monterey Autoweek ist längst die spektakulärste ...

