Der Tulpenwahn in Holland: Erste Spekulationsblase der Welt im Film >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Aixtron-Aktie: Nichts Ungewöhnliches... » Guidants Guidance: Manche Unternehmen... Der Tulpenwahn in Holland: Erste Spekulationsblase der Welt im Film Der Tulpenwahn in Holland führte 1637 zum ersten großen Börsencrash der Welt. Jeder wollte mit den damals exotischen Blumen schnell zu Geld kommen. Jetzt zeigt ein Kinofilm, wie verrückt es damals zuging.

Den vollständigen Artikel lesen ...