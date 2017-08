Nach den Verbalattacken aus der Türkei wird die Kritik schärfer. So gibt es etwa die Forderung, das Auslandsvermögen des Erdogan-Clans einzufrieren. Derweil wurde die Frau von Sigmar Gabriel "bedrängt und belästigt".

Nach den verbalen Attacken der türkischen Staatsspitze gegen deutsche Politiker wird in Deutschland der Ruf nach Strafmaßnahmen gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan laut. Ein Hebel sei es, das Auslandsvermögen des Erdogan-Clans einzufrieren, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter am Dienstag im RBB-Inforadio.

Auch die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen brachte "Kontensperrungen und das Einfrieren von illegal ins Ausland geschafften Vermögen des Erdogan-Clans" ins Spiel. Außenminister Sigmar Gabriel berichtete im Zusammenhang mit den aktuellen Auseinandersetzungen über persönliche Drohungen gegen seine Familie.

Von Erdogans Art und Weise fühlten sich einige in Deutschland offensichtlich motiviert und versuchten seine Frau "zu bedrängen und zu belästigen", sagte Gabriel am Montagabend bei einer Veranstaltung. Dies empfinde er als ein "schlimmes Ergebnis". Medienberichten zufolge wurden auf den Anrufbeantworter in der Zahnarztpraxis seiner Ehefrau Drohungen gesprochen.

Erdogan hatte Gabriel am Wochenende scharf angegriffen und ihm eine ausreichende politische Kompetenz ...

