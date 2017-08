München (ots) - Am Mittwoch, 30. August 2017, zeigt Das Erste den 95-minütigen Dokumentarfilm "Alles gut - Ankommen in Deutschland" (NDR/SWR). Er erzählt von zwei Kindern, die im Herbst 2015 mit ihren Familien nach Deutschland geflüchtet sind: Djaner, 7, aus Mazedonien, und Ghofran, 11, aus Syrien. Ihre Flucht endet in Hamburg, im gutbürgerlichen Stadtteil Othmarschen. Aber wie finden sich die beiden in ihrem neuen Leben zurecht?



Djaner ist mit seinem Bruder Mahmud und seiner depressiven Mutter vor Armut und Diskriminierung davon gelaufen. An seinem ersten Tag an einer deutschen Grundschule geht für den Roma-Jungen ein Traum in Erfüllung. In seiner Heimat bedeutete Schule für ihn Angst vor Schlägen. Hier will Djaner dazugehören, wie Hunderttausende andere Flüchtlingskinder auch, die in Deutschland beschult werden.



Ghofran hofft anfangs, sie könne Deutschland bald wieder verlassen. Sie hört arabischen Hip-Hop und lebt in Gedanken weiter in Syrien, während ihr Vater Adel in Hamburg darum kämpft, für immer anzukommen. In der Schule, wo sie Deutsch lernt, begegnet Ghofran Mädchen, die alles dürfen. Was davon will sie annehmen, was ist sie bereit, dafür aufzugeben?



Für ihren bildstarken Dokumentarfilm begleitete die mehrfach ausgezeichnete Autorenfilmerin Pia Lenz Djaner und Ghofran ein Jahr lang bei ihrer Suche nach sich selbst und einem neuen Leben. Sie steht bis heute noch mit ihren Protagonisten in Kontakt. Die Perspektive der Kinder eröffnet einen neuen, unverstellten Blick auf die Integration Hunderttausender Geflüchteter und die Frage: Wie geben wir denen eine Heimat, die am dringendsten eine Zukunft brauchen?



"Alles gut - Ankommen in Deutschland" wurde von PIER 53 Filmproduktion, Carsten Rau und Hauke Wendler, hergestellt in Koproduktion mit NDR und SWR, gefördert von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Carsten Rau und Hauke Wendler sind auch die Autoren von "Willkommen auf Deutsch", einem der erfolgreichsten Dokumentarfilme des Jahres 2015.



Bei Interviewwünschen mit der Autorin wenden Sie sich bitte an:



Iris Bents, Presse und Information Norddeutscher Rundfunk Tel.: 040 4156 2304, E-Mail: i.bents@ndr.de



"Alles gut - Ankommen in Deutschland" steht im Vorführraum des Pressedienstes Das Erste (https://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx) für akkreditierte Journalisten zur Ansicht bereit.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Iris Bents, Presse und Information Norddeutscher Rundfunk Tel.: 040 4156 2304, E-Mail: i.bents@ndr.de