Berlin (ots) - Um das Ausbildungsproblem in Deutschland zu lösen, plädiert die Bertelsmann-Stiftung für eine staatliche Ausbildungsgarantie. Wer das Abitur mache, habe eine Studiengarantie, die die staatlich finanzierten Hochschulen einlösen. "Den viel jüngeren und hilfebedürftigeren Jugendlichen mit schwachen Schulleistungen müssen wir eine ebenbürtige Sicherheit bieten", schreibt Bertelsmann-Stiftungs-Vorstand Jörg Dräger in einem Beitrag für den Tagesspiegel (Mittwochausgabe).



