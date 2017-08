München (ots) - Bei der Sanierung von Eigenheimen setzen E.ON und der Full-Service-Energiedienstleister Efficiencity aus München auf moderne und effiziente Lösungen. Kern des Angebotes sind innovative Brennstoffzellen aus deutscher Herstellung. Die kompakten Heizanlagen von Elcore produzieren gleichzeitig Raumwärme und Warmwasser sowie Strom. Damit gewinnt die eigene Immobilie ein großes Stück Autarkie und wird unabhängiger von schwankenden Energiepreisen.



Die Zusammenarbeit von E.ON und Efficiencity bringt neuen Schwung in den Heizungsmarkt. Während der Vertrieb von E.ON mehrere Millionen Kundenkontakte in die Partnerschaft einbringt, übernimmt Efficiencity mit seinem umfassenden Contracting- und Brennstoffzellen-Know-How den Part des Technologie- und Servicepartners. Gemeinsam wollen beide Unternehmen innovative Heizsysteme auf den Markt bringen, von denen nicht nur die E.ON Kunden profitieren.



Beim Contracting - vergleichbar mit einem Mietmodell - zahlt der Kunde weniger für die Energie, die er benötigt. Der Grundbedarf an Wärme und Strom im Ein- und Zweifamilienhaus wird zum Verbrauch direkt vor Ort erzeugt, die Anlage selbst bleibt aber im Eigentum des Anbieters. Somit sind keine hohen Einmal-Investitionen erforderlich. Um Betrieb und Wartung muss sich der Kunde ebenfalls nicht selbst kümmern.



Auch bereits bestehende moderne Gasheizungen können mit Nachrüstpaketen für die Eigenerzeugung von Strom und Wärme fit gemacht werden. Hier werden die Brennstoffzelle und ein Speicher in die bestehende Anlage integriert.



Weitere Informationen unter www.eon.de/brennstoffzelle.



