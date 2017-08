Das Weltwirtschaftsforum warnt: Wenn Banken zu eng mit dem Silicon Valley zusammenarbeiten, gefährden sie ihre Existenz. Wer eng mit Apple, Amazon und Google kooperiert, züchtet demnach seine eigene Konkurrenz heran.

Apple ist dabei, Facebook sowieso und Google schon lange: Die Tech-Riesen aus dem Silicon Valley dringen immer weiter in die Finanzbranche vor. Anfangs wollten viele alteingesessene Banken sie abwehren, doch mittlerweile werden die Neulinge mit offenen Armen empfangen. Institute gehen Kooperationen mit den Technologiefirmen ein, manche verlassen sich nahezu völlig auf deren Infrastruktur. Doch das kann gefährlich sein, warnen nun Forscher des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Für die am Dienstag veröffentlichte Studie haben die Forscher mehr als 150 Experten aus Vorständen und Regulierungsbehörden zur Zukunft der Branche interviewt. Banker von Morgan Stanley, der Deutschen Bank, Merrill Lynch und anderen standen Rede und Antwort. Eine offenbar vielfach geäußerte Sorge der Praktiker: Die Riesen aus dem Silicon Valley könnten nach dem Werbegeschäft und dem Einzelhandel auch die globale Finanzbranche überrollen.

Die Angst der Top-Banker ist einfach zu erklären: In Zeiten niedriger Zinsen und sinkender Profite verzichten die Geldhäuser auf teure Investitionen in neue Technologien. Bereitwillig springen die Valley-Größen und kleinere Fintechs in die Bresche, legen beispielsweise eigene Bezahldienste auf und bieten Überweisungen von Nutzer zu Nutzer an. Bislang benötigen sie dafür noch Partner aus der "alten" Finanzbranche. Je stärker die Zahl der Nutzer allerdings wächst, desto stärker entwickelten sich soziale Netzwerke wie ...

