Fast jeder zweite Patient mit rheumatoider Arthritis (RA) erreicht trotz Therapie nicht das angestrebte Therapieziel Remission oder niedrige Krankheitsaktivität.(1) Daher gewinnen in den Empfehlungen der Fachgesellschaften und in der RA-Therapie sogenannte Biologika immer mehr an Bedeutung.(2), Biologika sind biotechnologisch hergestellte Medikamente, die gezielt in die Prozesse des Immunsystems eingreifen. Sie können gezielt Zellen des Immunsystems beeinflussen oder bestimmte Botenstoffe hemmen, die bei der Entstehung und dem Fortschreiten der RA eine wichtige Rolle spielen. Einer dieser Botenstoffe ist das Interleukin-6.



Gezielt gegen Interleukin-6 (IL-6) vorgehen



IL-6 ist ein wichtiger Faktor in der Entwicklung der RA. Seine Konzentration ist in den betroffenen Gelenken stark erhöht.(3,4) Er stimuliert nicht nur die Entzündungsreaktion in den Gelenken, sondern fördert auch die Zerstörung von Knochen und Knorpel.(5,6) Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel, wie vollhumane Antikörper aus der Klasse der sogenannten IL-6-Rezeptor-Inhibitoren, können gezielt verhindern, dass IL-6 seine zerstörende Wirkung entfaltet. Zudem erwiesen sich die Inhibitoren in klinischen Studien mit RA-Patienten als eine effektive Behandlungsoption.(7,8,9)



Eine halbe Million Betroffene allein in Deutschland Rheumatoide Arthritis ist die häufigste chronisch-entzündliche Gelenkerkrankung - allein in Deutschland leiden über eine halbe Million Menschen darunter.(10) Frauen trifft die Krankheit dreimal häufiger als Männer.(10) Die Folgen sind gravierend: Neben starken Schmerzen in den betroffenen Gelenken wird auch die Beweglichkeit immer weiter eingeschränkt.(11) Die Symptome reduzieren nicht nur massiv die Lebensqualität, viele Betroffene können durch den zunehmenden Funktionsverlust der Gelenke nicht mehr arbeiten und büßen einen Teil ihrer Selbstständigkeit ein.



Suche nach einer geeigneten Therapie



Eine frühzeitige Diagnose und eine wirkungsvolle Behandlung sind entscheidend, denn in den ersten beiden Jahren schreitet die Erkrankung am schnellsten voran.(12) Die Suche nach einer effektiven und geeigneten Therapie ist jedoch oft langwierig und für den Patienten nicht selten frustrierend. Im Laufe der Therapie kommt es oftmals zu Medikamentenwechsel wegen nachlassender Wirksamkeit oder Nebenwirkungen. Trotz Therapie erreichen etwa 45 Prozent der Betroffenen noch immer nicht ihr Therapieziel.(1) Das zeigt: Weitere Behandlungsmöglichkeiten werden dringend gebraucht, um jedem Patienten die bestmögliche individuelle Therapie zur Verfügung stellen zu können.



Genaue Ursachen noch unbekannt



Wodurch die rheumatoide Arthritis genau ausgelöst wird, ist nach wie vor unklar. Es wurden jedoch verschiedene Risikofaktoren identifiziert, die bei der Entstehung der RA eine wichtige Rolle spielen. Neben einer erblichen Komponente fallen auch Umwelt- und Lebensstilfaktoren wie Infektionen, Übergewicht oder Rauchen ins Gewicht.(13) Man weiß inzwischen sehr genau, wie die Erkrankung voranschreitet, bei der sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper wendet. IL-6 ist dabei eine treibende Kraft und eines der häufigsten Botenstoffe (Zytokine) im Blutserum und der Gelenkflüssigkeit (Synovialflüssigkeit). In den Gelenken können die IL-6-Spiegel in bis zu 1.000-fach erhöhter Konzentration als im Serum vorliegen.(3,4) Dort aktiviert IL-6 entzündungsfördernde Zellen sowie Zellen und Enzyme, die gezielt Knochen, Knorpel und Bindegewebe zerstören.(5,6) Es kommt zur chronischen Gelenkentzündung, zur Bildung entzündlicher Wucherungen und zu Schädigungen der Knochensubstanz am Gelenk, der Erosion.



Interleukin-6 wirkt auf den ganzen Körper



IL-6 wirkt zudem auch außerhalb der Gelenke. Es beeinflusst den Fettstoffwechsel, kann negative Auswirkungen auf Lunge, Herz und Gefäße haben und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.(14) IL-6 bindet an den IL-6-Rezeptor, der z. B. auf Zellen des Immunsystems vorkommt. Nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip öffnet es so der chronischen Entzündung in Gelenken und im Körper die Tür.



IL-6-Rezeptor-Inhibitoren blockieren Entzündungsgeschehen



Durch ihre zentrale Rolle bei der Entstehung und Förderung chronischer Entzündungsreaktionen sind IL-6 und sein Rezeptor geeignete Ansatzpunkte zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis. Das Wirkprinzip der IL-6-Rezeptor-Inhibitoren ist dem körpereigener Antikörper nachempfunden. Der neue vollhumane Antikörper von Sanofi und Regeneron bindet spezifisch an den IL-6-Rezeptor und blockiert diesen: der Rezeptor ist quasi "besetzt" und steht IL-6 nicht mehr zur Verfügung. Die aktivierende Wirkung von IL-6 auf das Entzündungsgeschehen wird gestoppt. Das kann den Krankheitsverlauf der rheumatoiden Arthritis verlangsamen und die Beschwerden verringern.



Biologika werden immer patientenfreundlicher



Wie viele andere biotechnologisch hergestellte, verschreibungspflichtige Arzneimittel müssen IL-6-Rezeptor Inhibitoren unter die Haut, also subkutan injiziert werden. Bei neuen Therapieoptionen, darunter auch IL-6-Rezeptor-Inhibitoren, kann dies der betroffene Patient je nach Arzneimittel jedoch selbst durchführen: beispielsweise alle zwei Wochen mit Hilfe einer Fertigspritze oder eines Fertigpens.



Sanofi Genzyme und Regeneron haben sich verpflichtet, die Forschung im Bereich rheumatoide Arthritis zu unterstützen, um die Pathogenese der Erkrankung und die Bedürfnisse der Patienten besser zu verstehen. Weitere Informationen zur rheumatoiden Arthritis und IL-6-Inhibition finden Sie unter www.ra-und-il6.de.



