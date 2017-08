Im syrischen Rakka sind in den vergangenen Tagen bei Angriffen der US-geführten Koalition gegen den IS mehr als 170 Zivilisten getötet worden. Laut Uno sind noch bis zu 20.000 Zivilisten in der Stadt eingeschlossen.

Im syrischen Rakka sind nach Angaben von Beobachtern in den vergangenen Tagen bei Angriffen der US-geführten Koalition gegen die Extremistenmiliz IS mehr als 170 Zivilisten getötet worden. Die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtergruppe für Menschenrechte erklärte, allein am Montag ...

