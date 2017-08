In der Schweiz nimmt der Widerstand der Aktionäre gegen hohe Managerlöhne zu. Die Eigentümer fordern zudem mehr Mitbestimmung bei der Unternehmensführung. Auch die Zustimmungsquote geht laut einer Studie zurück.

In der Schweiz nimmt der Widerstand der Aktionäre gegen hohe Managerlöhne zu. Zudem pochen die Eigentümer auf mehr Mitsprache in Fragen der Unternehmensführung. Bei den diesjährigen Aktionärsversammlung der 200 größten börsennotierten Unternehmen lehnten die Eigentümer insgesamt 27 Vorschläge des Verwaltungsrats ab, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des einflussreichen Stimmrechtsberaters Ethos hervorgeht. Außerdem wurden zahlreiche Anträge mit vergleichsweise niedrigen Zustimmungsquoten von lediglich 55 bis 65 Prozent gutgeheißen, wie Ethos-Präsident Dominique Biedermann sagte. "Das ist ein Signal, dass die Aktionäre ...

