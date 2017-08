ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerischen Aktien haben am Dienstag deutlich zugelegt und sind damit den anderen europäischen Börsen gefolgt. Das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole drängte zunehmend politische Themen in den Hintergrund, so ein Marktteilnehmer. Belastungen waren zuletzt vor allem von der Nordkorea-Krise sowie den politischen Verwerfungen in der Regierung von US-Präsident Donald Trump ausgegangen. Am Nachmittag verlieh die positive Eröffnung an der Wall Street den Kursen noch zusätzlichen Schub. Auch der zum Dollar fallende Franken stützte das Sentiment.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 8.964 Punkte. Alle 20 SMI-Werte zeigten sich mit Aufschlägen. Umgesetzt wurden 35,16 (zuvor: 34,63) Millionen Aktien.

Die Gewinne bei den Einzelwerten zogen sich dabei durch alle Branchen. Etwas zurück blieben erneut die Bankenwerte, die sich etwas schwächer als der Gesamtmarkt entwickelten. Tagesgewinner im SMI waren ABB mit einem Plus von 1,9 Prozent. Daneben gewannen Richemont 1,6 Prozent, Roche rückten um 1,1 Prozent vor und Novartis gewannen 0,9 Prozent. Die Investoren würden sich wieder zunehmend auf antizyklische defensive Aktien fokussieren, weil sie nun vermehrt von anhaltend niedrigen Zinsen ausgingen, hieß es von einem Händler.

Die Aktien der UBS legten um 0,1 Prozent zu, für die Papiere der CS Group ging es um 0,7 Prozent nach oben.

August 22, 2017 11:39 ET (15:39 GMT)

