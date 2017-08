Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit klaren Aufschlägen beendet. Bereits am Morgen zeigte der Leitindex SMI eine Erholungstendenz, die sich nach einer Schwächephase am Mittag mit einer freundlichen Eröffnung der Wall Street endgültig durchsetzte. Die Erholung sei aber etwas zögerlich verlaufen und auch die übergeordnete Stimmung sei noch von Vorsicht geprägt, hiess es. Die Anleger schauten auf die am Donnerstag beginnende Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole, von der man sich Hinweise erhofft, was die Währungshüter gegen die hartnäckig tiefe Inflation noch zu tun gedenken.

Zudem herrsche nach wie vor grosse Unsicherheit gegenüber der Trump-Administration, nachdem diese zuletzt viel Vertrauen am Markt eingebüsst habe. Enttäuschende Konjunkturdaten aus dem Euroraum (ZEW in Deutschland) hatten daneben das Aufwärtspotential an den Aktienmärkten beschränkt, obwohl nach der jüngst enttäuschenden Entwicklung und dem nach wie vor intakten Umfeld für Dividendenpapiere eine stärkere Erholung angezeigt wäre, hiess es weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann 0,90% auf 8'963,83 Punkte (Tageshoch 8'973). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 0,94% auf 1'431,25 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) ebenfalls 0,94% auf 10'228,00 Punkte. ...

