AKTIENMÄRKTE (18.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.455,59 +0,94% +5,02% Stoxx50 3.054,61 +0,84% +1,46% DAX 12.229,34 +1,35% +6,52% FTSE 7.381,74 +0,86% +3,34% CAC 5.131,86 +0,35% +5,54% DJIA 21.859,70 +0,72% +10,61% S&P-500 2.448,62 +0,83% +9,37% Nasdaq-Comp. 6.289,94 +1,24% +16,85% Nasdaq-100 5.869,03 +1,43% +20,67% Nikkei-225 19.383,84 -0,05% +1,41% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,41 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,53 47,37 +0,3% 0,16 -16,6% Brent/ICE 51,75 51,66 +0,2% 0,09 -11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,27 1.291,23 -0,3% -3,97 +11,8% Silber (Spot) 17,03 17,02 +0,1% +0,01 +6,9% Platin (Spot) 978,00 983,50 -0,6% -5,50 +8,2% Kupfer-Future 2,98 2,98 +0,1% +0,00 +18,3%

FINANZMARKT USA

Mit einem deutlichen Plus zeigen sich die Kurse an der Wall Street. Das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole verdrängt zunehmend die politischen Themen, heißt es von Marktteilnehmern. Von dort hatte es Belastungen gegeben, wegen des schwelenden Nordkorea-Konflikts und auch wegen der innen- und wirtschaftspolitischen Verwerfungen in der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Nun nutzen Anleger die gesunkenen Kurse zum Einstieg, zumal in der Nordkorea-Krise gegenwärtig eher Ruhe herrscht. Am Aktienmarkt lässt ein enttäuschender Ausblick die Titel von Nordson abstürzen. Für die Aktie geht es um 10 Prozent nach unten. Die von Medtronic zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegten Ergebnisse haben die Erwartung des Marktes zwar übertroffen. Dafür wurde aber die Markterwartung beim Umsatz verfehlt, was die Aktie um 2,2 Prozent fallen lässt. Unerwartet schwache Geschäftszahlen zum vierten Quartal schicken die Aktie des Kosmetik-Konzerns Coty um 14,3 Prozent nach unten.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten hat eine marktbreite Erholung eingesetzt. Gefragt waren zum einen rohstoffnahe Titel. Daneben kauften Anleger aber auch wieder zunehmend antizyklische defensive Aktien, weil sie nun wieder vermehrt von anhaltend niedrigen Zinsen ausgehen. Bayer gewannen 2,3 Prozent. Händler verwiesen auf die Bedenken der EU-Kommission wegen der Monsanto-Übernahme. "Der Deal hat seine Tücken, einige Anleger könnten darauf setzen, dass ein Abbruch der Übernahme für Bayer positiv sein könnte", sagte ein Händler. BASF stiegen um 2,2 Prozent, die Aktien des Chemiekonzerns wurden laut Händlern als Dividendentitel wiederentdeckt. Fresenius zogen um 3,1 Prozent an. Der Gesundheitskonzern hat in den vergangenen 25 Jahren immer die Dividende erhöht, als einzige Aktie im DAX. Dramatisch abwärts ging es dagegen in London mit der Aktie des Kreditverleihers Provident Financial. Der Kurs stürzte in der Spitze um 70 Prozent ab. Anstelle eines Jahresgewinns von rund 60 Millionen Pfund wird nun ein Verlust von 80 bis 120 Millionen Pfund erwartet. Zudem dürfte auch die Dividende ausfallen. Nach dem angekündigten Verkauf der US-Öl- und Gassparte ging es für BHP Billiton um über 2 Prozent nach oben. Rohstoffnahe Aktien waren mit einem Indexplus von 1,7 Prozent gemeinsam mit Chemiewerten Tagessieger, auch wegen weiter steigender Eisenerzpreise.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:38 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1763 -0,25% 1,1793 1,1820 +11,9% EUR/JPY 128,68 -0,18% 128,92 128,57 +4,7% EUR/CHF 1,1371 -0,07% 1,1380 1,1366 +6,2% EUR/GBP 0,9166 +0,05% 0,9162 1,0916 +7,5% USD/JPY 109,39 +0,07% 109,31 108,78 -6,4% GBP/USD 1,2832 -0,33% 1,2875 1,2902 +4,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien haben positive Vorzeichen überwogen. Die Umsätze seien jedoch dünn gewesen, berichteten Händler. Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole hielten sich die Anleger zurück. Im insgesamt positiven Umfeld fiel die Tokioter Börse mit einem kleinen Minus auf. Leicht stützend wirkte dabei sogar noch, dass der Yen zum Dollar im Sitzungsverlauf etwas abwertete. In Seoul waren es vor allem Pharmawerte, die den Kospi Prozent steigen ließen. Samsung Biologics erhöhten sich um 4,2 Prozent. Am Aktienmarkt in Taiwan rückten die Kurse um durchschnittlich 1,4 Prozent vor. HTC schlossen 9 Prozent höher, nachdem das Unternehmen den Preis für seine Virtual-Reality-Brille Vive gesenkt hatte. Höhere Metallpreise verhalfen der rohstofflastigen australischen Börse zu einem Plus von 0,4 Prozent. In Schanghai legten die Kurse im Schnitt um 0,1 Prozent zu - bereits den vierten Handelstag in Folge. Deutlicher ging es in Hongkong nach oben, wo der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent stieg. Dort verteuerte sich die Aktie von China Overseas um fast 4 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss seinen Ausblick erhöht hatte. Das Indexschwergewicht Tencent stieg um 0,6 Prozent. Weiter für Furore sorgte China Unicom nach der knapp 12 Milliarden Dollar schweren Kapitalerhöhung, bei der das Unternehmen wie von Peking gewünscht mehr private Anteilseigner ins Boot holte. In Schanghai kletterte der Kurs den zweiten Tag in Folge um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, in Hongkong, wo die Aktie ebenfalls notiert ist, kam er dagegen um rund 2 Prozent zurück. Eine geplante Kapitalerhöhung drückte den Kurs des Wohnungsbauunternehmens China State Construction um 8 Prozent. Der Kurs des Mehrheitsgesellschafters China Overseas Holdings, der die Kapitalerhöhung mitmacht, gewann rund 4 Prozent. Lenovo litten den zweiten Tag in Folge unter den schwachen Geschäftszahlen. Die Titel fielen um 2,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit über fünf Jahren. Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor war unterdessen in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Great Wall will offenbar für die lukrative Jeep-Sparte von Fiat Chrysler bieten. In Sydney gewannen BHP Billiton 1,1 Prozent. Die Aktie des Bergbaukonzerns profitierte nicht nur von der angekündigten Verdreifachung der Dividende. BHP kündigte ferner den Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts in den USA an. Im übrigen Bergbausektor stiegen Fortescue Metals 1,4 Prozent und Rio Tinto 1 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EU prüft Zusammenschluss von Bayer und Monsanto vertieft

Die EU-Kommission hat massive Bedenken gegen den Zusammenschluss des US-Saatgutriesen Monsanto mit dem Agrar- und Pharmakonzern Bayer. Trotz freiwilliger Zugeständnisse der beteiligten Konzerne genehmigte die Brüsseler Kartellbehörde die geplante Milliardenübernahme nicht im ersten Anlauf, sondern leitete eine eingehende Prüfung ein, die das Vorhaben mindestens deutlich verzögern wird.

Winkelmann: Weite Teile des Air-Berlin-Netzes werden wohl übernommen

Der Vorstandschef von Air Berlin, Thomas Winkelmann, hat sich überzeugt gezeigt, dass die Interessenten für die Übernahme von Teilen der insolventen Fluggesellschaft keinen massiven Abbau der bisherigen Verbindungen planen. "Ich gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass weite Teile unseres Streckennetzes von den neuen Betreibern übernommen werden", sagte Winkelmann der Rheinischen Post laut einer Vorabmeldung.

Reparaturarbeiten an Rheintalbahn dauern bis 7. Oktober

Bahnreisende brauchen im Südwesten Deutschlands noch mehr als sechs Wochen Geduld: Die Reparaturarbeiten an der wichtigen Rheintalstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden dauern noch bis zum 7. Oktober an, wie die Deutsche Bahn am Dienstag nach Gesprächen mit den beteiligten Firmen mitteilte. Die Sperrung der Strecke sorgt bereits seit Tagen für erhebliche Beeinträchtigungen im Personen- und Güterverkehr der Bahn. Mitte August hatten sich bei Arbeiten für den neuen Rastatter Tunnel Gleise abgesenkt. Die Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden wurde gesperrt, dort verkehren derzeit Busse. Die Bahn rechnete ursprünglich nur mit einer Sperrung bis zum 26. August.

Va-Q-Tec bestätigt nach starkem 1. Halbjahr die Prognose

Die Va-Q-Tec AG hat getrieben durch ein starkes Produkt- und Servicegeschäft ihr Wachstum im ersten Halbjahr fortgesetzt und Umsatz und Gewinn gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Würzburger Unternehmen.

Great Wall bekräftigt Interesse an Fiat Chrysler - Noch kein Gebot

Der chinesische Autokonzern Great Wall hat sein grundsätzliches Interesse an Fiat Chrysler bekräftigt. Das Unternehmen schaue sich Fiat Chrysler Automobiles "genau an", teilte die Great Wall Motors Co mit. Am Montag hatte eine Sprecherin des chinesischen Unternehmens gesagt, dass Great Wall die lukrative SUV-Marke Jeep von Fiat Chrysler kaufen wolle.

Ford will mit chinesischem Partner Elektroautos bauen

Der US-Autobauer Ford produziert künftig Elektroautos in China. Wie der Konzern mitteilte, gründet er ein Joint Venture mit dem chinesischen Autohersteller Anhui Zotye Automobile. Das Gemeinschaftsunternehmen werde Elektrofahrzeuge unter einer einheimischen Marke und nicht unter dem Ford-Label bauen.

Pentagon schließt Lockheed Martin aus Bieterrunde für Auftrag aus

Das US-Verteidigungsministerium hat den Rüstungskonzern Lockheed Martin aus einem Bieterwettbewerb um einen 85 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag ausgeschlossen. Das Pentagon will die landgestützten ballistischen Atomraketen der USA modernisieren lassen. Der Auftrag ist einer der am härtesten umkämpften dieses Jahrzehnts.

