STUTTGART (dpa-AFX) - Flüchtlinge im Südwesten finden nach einem Zeitungsbericht zunehmend Arbeit. Ende 2016 hätten rund 24 300 Menschen aus den acht häufigsten Herkunftsländern einen Job gehabt, davon seien 17 650 sozialversicherungspflichtig und 6650 geringfügig beschäftigt gewesen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse sei damit gegenüber dem Vorjahr um 5400 gestiegen. Das berichten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch) auf der Grundlage von Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und des Landeswirtschaftsministeriums.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte: "Wir unternehmen bereits enorme Anstrengungen zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, die wir aber noch intensivieren müssen." Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Region Stuttgart, Thomas Hoefling, sagte, die Integration komme auch im regionalen Handwerk gut voran. "Sie braucht aber ihre Zeit." Allein bei den Handwerksbetrieben in der Region Stuttgart seien derzeit 232 junge Flüchtlinge in Ausbildung, dreimal mehr als vor Jahresfrist./bg/DP/stb

