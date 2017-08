Die Ukraine hat den Vorwurf von Raketentechnik-Lieferungen an Nordkorea geprüft und zurückgewiesen. Die Vorwürfe sollten nur von der möglichen Beteiligung Russlands am Raketenbau in Nordkorea ablenken, heißt es aus Kiew.

Die Ukraine hat den Vorwurf möglicher Lieferung von Raketentechnik an Nordkorea geprüft und offiziell zurückgewiesen. Eine von Präsident Petro Poroschenko eingesetzte Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, eine Beteiligung sei ausgeschlossen. Die Ex-Sowjetrepublik habe seit der Unabhängigkeit 1991 keine Rüstungsgüter ...

