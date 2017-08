Die gesetzlichen Krankenkassen haben im ersten Halbjahr 2017 einen Gewinn von über 1,4 Milliarden Euro eingefahren. Damit steigen die Finanzreserven der Kassen auf rund 17,5 Milliarden Euro.

Die gesetzlichen Krankenkassen häufen immer mehr Geld an. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), wonach das Plus zum Halbjahr bei rund 1,4 Milliarden Euro liege. Die Zahl decke sich mit den Meldungen, die ihr Ministerium von den Kassenverbänden erhalten habe. Die Finanzreserven der 113 Kassen ...

