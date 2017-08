Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Zypries beklagt "Lohnproblem" in Deutschland

Das SPD-geführte Bundeswirtschaftsministerium hat in der Wahlkampfdebatte um gerechtere Löhne eine anhaltende Ungleichheit bei der Bezahlung kritisiert. Deutschland habe nach wie vor ein Lohnproblem, heißt es in einem "Fakten- und Informationsblatt", das Dow Jones Newswires am Dienstag vorlag.

Merkel verspricht Entwicklern von Computerspielen Unterstützung

Kanzlerin Angela Merkel hat Versäumnisse bei der finanziellen Unterstützung der Gamer-Branche eingeräumt und Besserung in Aussicht gestellt. Man müsse in der nächsten Legislaturperiode alle Akteure der Computerspiele-Branche an einen Tisch holen und schauen, wie man ein Level Playing Field schaffen könne, "um auch den deutschen kreativen Entwicklern vernünftige Möglichkeiten zu geben", sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag bei der Eröffnung der Spielemesse Gamescom in Köln.

Große Koalition stellt sich hinter Trumps Strategie für Afghanistan

Die von US-Präsident Donald Trump vorgestellte neue Afghanistan-Strategie der USA ist auf ein positives Echo bei der Großen Koalition in Berlin gestoßen. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte die USA umgehend zu Gesprächen über weitere Schritte auf. "Die Bundesregierung begrüßt die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, sich weiterhin langfristig in Afghanistan zu engagieren", erklärte eine Regierungssprecherin. "Unser gemeinsames Ziel ist, dass von afghanischem Boden keine Terroranschläge ausgehen."

Reparaturarbeiten an Rheintalbahn dauern bis 7. Oktober

Bahnreisende brauchen im Südwesten Deutschlands noch mehr als sechs Wochen Geduld: Die Reparaturarbeiten an der wichtigen Rheintalstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden dauern noch bis zum 7. Oktober an, wie die Deutsche Bahn am Dienstag nach Gesprächen mit den beteiligten Firmen mitteilte. Die Sperrung der Strecke sorgt bereits seit Tagen für erhebliche Beeinträchtigungen im Personen- und Güterverkehr der Bahn. Mitte August hatten sich bei Arbeiten für den neuen Rastatter Tunnel Gleise abgesenkt. Die Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden wurde gesperrt, dort verkehren derzeit Busse. Die Bahn rechnete ursprünglich nur mit einer Sperrung bis zum 26. August.

USA verhängen wegen Nordkorea Sanktionen gegen russische und chinesische Firmen

Die USA haben weitere russische und chinesische Unternehmen wegen Zusammenarbeit mit Nordkorea auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Zehn Unternehmen und sechs Einzelpersonen seien davon betroffen, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag. Sie würden Nordkorea Einnahmen ermöglichen, die zur "Entwicklung von Massenvernichtungswaffen" und der "Destabilisierung der Region" genutzt würden.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Mexiko BIP 2Q +1,8% (PROGNOSE: +1,8%) gg Vorjahr

*DJ Mexiko BIP 2Q saisonbereinigt +0,6% gg Vorquartal

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Aug +2,8% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Aug -0,2% gg Juli

*DJ Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,7% gg Mai Bookmark to print later - see 'help' for details

*DJ Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +0,1% gg Mai

*DJ Indonesiens Notenbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,50%

