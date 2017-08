KÖLN (dpa-AFX) - Nach einem ersten Tag für das Fachpublikum öffnet die Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln am Mittwoch für alle Besucher. Die Hallen dürften sich rasch füllen - bis zum Samstag werden rund 350 000 Spielefans erwartet. Sie sollten allerdings auch etwas Geduld mitbringen, denn die Warteschlangen bei den populärsten Spielen und Publishern sind legendär. Während der Messe sind in NRW allein 50 Sonderzüge im Einsatz, um den Besucherstrom zu bewältigen.

Motto der Gamescom, die als eine der wichtigsten Leistungsschauen der Video- und Computerspielbranche weltweit gilt, ist "Einfach zusammen spielen". Im Wahljahr 2017 spielt aber auch die Politik eine große Rolle. Am Dienstag war die Messe erstmals von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet worden./idt/DP/stb

