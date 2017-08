Mannheimer Morgen über die Gebühren der Banken Überschrift: Dumm gelaufen Seit Jahren locken einige Banken mit kostenlosen Girokonten neue Kunden an. Nun drehen sie an der Gebührenschraube. Es ist dumm gelaufen für die Institute. Mit dem urspünglichen Hauptgeschäft, den Zinsgewinnen, lässt sich derzeit nicht viel verdienen. Jedenfalls nicht genug, um die Kosten der Kontoführung, von Überweisungen und Geldautomaten, noch zu decken. Also drehen die Unternehmen hier an der Gebührenschraube und tappen damit in die Glaubwürdigkeitsfalle. Preiserhöhungen sind den Kunden schwer zu vermitteln. Schließlich haben die Banken und Sparkassen lange so getan, als koste ein Girokonto nichts. Viele Kunden werden sich auch angeschmiert fühlen, weil einige Geldhäuser ziemlich viel Fantasie walten lassen. So werden schon mal Gebühren für das Geldabheben außerhalb der Öffnungszeiten berechnet. Die Stiftung Warentest hat etliche solcher Gebührentricks festgestellt. Einen Trost gibt es. Genügend Banken verzichten weiterhin auf Gebühren. Ein Wechsel ist ratsam, wenn den Kunden ihre Gebührenrechnung zu hoch erscheint. Doch eines muss auch jeder wissen. Natürlich verursacht die Kontoführung den Instituten kosten. Niemand kann verlangen, dass sie diese Leistungen kostenlos erbringen. Tun sie es trotzdem, holen sie sich diesen Aufwand an anderer Stelle wieder herein. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

August 22, 2017 13:19 ET (17:19 GMT)