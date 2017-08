Die Attentäter von Barcelona planten einen wesentlich größeren Anschlag mit Sprengstoff. Dies sagte ein Festgenommener den Ermittlern. Die Verdächtigen nannten zudem den Namen des Drahtziehers des Attentates.

Die Attentäter von Barcelona planten nach Aussage eines der Festgenommenen einen wesentlich größeren Anschlag. Dabei hätte Sprengstoff eingesetzt werden sollen, sagte Mohamed Houli Chemlal am Dienstag vor dem Obersten Gericht nach Informationen aus Justizkreisen. Chemlal ist einer der vier Verdächtigen, die nach einer Explosion in einem Haus in Alcanar, südwestlich von Barcelona, festgenommen wurden.

Zwei der Männer hätten ausgesagt, dass der frühere Imam von Ripoll, Abdelbaki Es Satty, der Drahtzieher des Attentates gewesen sei und sie zu der Tat angestiftet habe, hieß es in ...

