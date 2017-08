The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2017



ISIN Name



DE0006053952 KONTRON AG O.N.

LU0061324488 FID.FDS-KOREA FD A GL.

USU00568AD44 ACTIVISION BLIZZ. 16/21

USU00568AE27 ACTIVISION BLIZZ. 16/26

USU0081EAB49 AEP TRANSM. 16/46 REGS

USU1303XAC03 CALLON PETROLEUM16/24REGS

US0186063014 ALLIANCE HLTH.SVC.DL -,01

US9169017053 URANIUM RES 2016 DL-,001