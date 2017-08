Der Kommandeur der US-Truppen im Nahen und Mittleren Osten, Joseph Votel, geht davon aus, dass schon in den nächsten Tagen oder in wenigen Wochen neue Truppen nach Afghanistan geschickt werden. Trump hatte zuvor eine neue Strategie verkündet.

Der Kommandeur der US-Truppen im Nahen und Mittleren Osten erwartet eine sehr schnelle Umsetzung der von Präsident Donald Trump verkündeten neuen Afghanistan-Strategie. Truppenverstärkungen könnten schon in den nächsten Tagen oder in wenigen Wochen auf den Weg geschickt werden, sagte General Joseph Votel am Dienstag. Es sei von größter Wichtigkeit für die US-Streitkräfte, noch "in der derzeitigen Kampfsaison" die militärischen ...

