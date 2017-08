Berlin (ots) - Die Forderung des DBV ist insofern bemerkenswert, als dass sie sich allein auf die Folgen des Klimawandels bezieht, für die die die Gemeinschaft aufzukommen habe. Wohlweißlich unerwähnt bleibt, dass die industrialisierte Landwirtschaft weltweit zum zweitgrößten Verursacher klimaschädlicher Gase geworden ist und so zur Häufung der Wetterextreme wesentlich beiträgt. Hinzu kommen Grundwasserbelastungen, Artenschwund und Bodenerosion. Die gesellschaftlichen Folgekosten hierfür trägt ohnehin die Allgemeinheit, nicht die Landwirtschaft. All das böte Anlass zum Nachdenken, über eine schonendere Landwirtschaft mit weniger Pestiziden, Monokulturen und Riesenställen zum Beispiel. Aber nicht für den DBV: Man müsse rasch wetterresistentere Sorten züchten und dabei am Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln festhalten, um ausreichende Erträge zu erzielen. Wirklich bemerkenswert - kurzsichtig.



