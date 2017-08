Essen (ots) - Rekorderlöse bei den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden - auf den ersten Blick ist man versucht, diese Nachricht als weiteren Nachweis der kraftstrotzenden Konjunktur abzuheften, von der in letzter Zeit so oft die Rede ist. Deutschland geht es gut, so das Signal. Das mag stimmen. Aber es geht nicht allen gleich gut - und längst nicht überall.



Das Ruhrgebiet gehört zu den Regionen, die sich schwertun, im Strom der guten Wirtschaftsnachrichten den Kopf über dem Wasser zu halten. Zwar geht es auch im Revier voran. In Teilen der Region sind das stabile Wirtschaftswachstum und die Begleiterscheinungen des neuen Städtebooms durchaus zu spüren - die erwünschten und nicht erwünschten. Im Vergleich zu anderen Regionen entwickelt sich der größte deutsche Ballungsraum aber einfach zu langsam. Und er dreht sich viel zu oft im Kreis.



Denn immer neue Steuer- und Abgabenerhöhungen bremsen das Wirtschaftswachstum und die private Investitionsbereitschaft, was wiederum zu sinkenden Erträgen und - nicht zuletzt - zu wachsendem Verdruss der Bürger führt. Nötig ist eine klare Perspektive, was aus diesem Teufelskreis herausführen könnte.



